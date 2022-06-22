Suudi Arabistan'dan iade-i ziyaret: Veliaht Prens Selman Türkiye'de! Başkan Erdoğan resmi törenle karşılıyor

Türkiye'nin bölge ülkeleri ile normalleşme politikası kapsamında Ankara ile Riyad arasında yeni bir dönem başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında ziyaret ettiği Suudi Arabistan temasları kapsamında görüştüğü Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Ankara'ya iade-i ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, Prens Selman'ı resmi törenle karşıladı, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından resmi akşam yemeği verecek.