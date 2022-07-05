Suriye'nin kuzeyine 5. operasyon için hazırlık! SMO cephe hattına sevkiyat yapıyor

Son dakika haberleri… Olası 5. Suriye operasyonu için hazırlıklar devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtarmak için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu emir bekliyor. Öte yandan Suriye Milli Ordusu'nun cephe hattına sevkiyatı sürüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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