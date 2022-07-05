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Suriye'nin kuzeyine 5. operasyon için hazırlık! SMO cephe hattına sevkiyat yapıyor

A Haber
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Giriş: 05.07.2022 15:27
Güncelleme:05.07.2022 15:31
Son dakika haberleri… Olası 5. Suriye operasyonu için hazırlıklar devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtarmak için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu emir bekliyor. Öte yandan Suriye Milli Ordusu'nun cephe hattına sevkiyatı sürüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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