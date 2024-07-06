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Suriye’deki bayrak provokatörü yakalandı! Türk bayrağını öperek özür diledi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 06.07.2024 09:17
Kayseri'deki provokasyon sonrası, Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına ve Türk plakalı araçlara saldırılar düzenlenmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan bir kişi yakalandı. O provokatör Türk bayrağının önünde özür diledi.
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