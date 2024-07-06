06 Temmuz 2024, Cumartesi
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Suriye’deki bayrak provokatörü yakalandı! Türk bayrağını öperek özür diledi
Kayseri'deki provokasyon sonrası, Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına ve Türk plakalı araçlara saldırılar düzenlenmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan bir kişi yakalandı. O provokatör Türk bayrağının önünde özür diledi.