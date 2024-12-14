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Suriye’de yeni dönem hazırlıkları! Doç. Dr. Şöhret: Türkiye’nin rehberliği önemli

Suriye’de yeni dönem hazırlıkları! Doç. Dr. Şöhret: Türkiye'nin rehberliği önemli

Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 14.12.2024 15:55
Suriye’de yaşanan yeniden yapılanma sürecini A Haber’de değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret, “Burada kilit nokta kurumların yerle bir edilmemesi, kurumların ortadan kaldırılmaması. Bu kurumlar üzerinden değişiklikler yapılmak suretiyle bu geçiş süreci daha düzgün, daha olumlu bir şekilde yapılacaktır diye bekliyoruz. Tabii burada Türkiye'nin rehberliği çok önemli olacak.” dedi
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Suriye’de yeni dönem hazırlıkları! Doç. Dr. Şöhret: Türkiye’nin rehberliği önemli
Türkiye’nin rehberliği önemli
"Türkiye'nin rehberliği önemli"
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