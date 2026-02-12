A Haber’de çarpıcı analiz: Muhalefet organize bir iş içine girdi

TBMM’de yeni atanan Bakanların yemin töreni sırasında CHP’li milletvekillerinin kürsüyü işgal etme girişimi ve yaşanan arbede, siyasetin gündemine oturdu. Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, CHP’nin bu tutumunun organize bir hazırlığın sonucu olduğunu belirterek, "Milletin Kürsüsü"nü işgal etme girişiminin demokrasiye yakışmadığını vurguladı. Şahin, CHP’nin üniversite yıllarındaki eylem tarzını parlamentoya taşıdığını ifade ederek, bu görüntülerin Türkiye’nin yurt dışındaki imajına da zarar verdiğine dikkat çekti.