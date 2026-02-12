Ümraniye’deki kesik baş cinayetinde gelişme! Aynı evde başka kadın da öldürülmüş

İstanbul Ümraniye’de geçtiğimiz aylarda infial yaratan "kesik baş" cinayetinde kan donduran yeni bir gelişme yaşandı. 37 yaşındaki Durdona Hakimova’nın parçalanmış cesedinin bulunmasının ardından derinleştirilen soruşturmada, aynı adreste bir kadının daha katledildiği ortaya çıktı. Kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Sayyora Ergasheva’nın da aynı evde öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak Fatih’te farklı çöp konteynerlerine atıldığı belirlendi. İstanbul polisinin titiz çalışmasıyla gün yüzüne çıkan çifte cinayet, "dehşet evi"ndeki vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.