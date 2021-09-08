“Süper Vali” Recep Yazıcıoğlu anısına! Statükonun değil halkın yanında yer aldı

Kısa sayılabilecek ömrüne çok şey sığdırdı o. Kişiliği ile yaşamı ile görev yaptığı kentlerde iz bıraktı. En önemlisi milletin gönlünü kazandı. O vali Recep Yazıcıoğlu'ydu. Vali, bürokrasinin en tepesindeki isme deniyor. Ancak Yazıcıoğlu için durum farklıydı. O gücünü bürokrasiden değil, halktan aldı hep. Evet valiydi ve evet bürokrattı ama sıra dışıydı. Bir düşünce ve bir eylem adamıydı. Bir gün resmi bir törende takım elbiseleriyle görünüyordu bir başka gün bir nehirde rafting yaparken. Statükonun değil halkın yanında yer aldı. Recep Yazıcıoğlu henüz 36 yaşındayken Tokat'a vali olarak atandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en renkli, en idealist ve en genç valisiydi. Siyasi kimliği olmadığı halde, siyasilerden daha fazla tanınan bir kişiydi. Yaşadığı hayat, mevzuattan kaynaklı engellerin hizmete engel olamayacağını ve aynı kanunlarla "iyi şeyler" de yapılabileceğinin kanıtıydı. İsminin efsaneleştiği Erzincan'da 8 yıl valilik yaptı Recep Yazıcıoğlu. Sonra, ne olduysa merkeze alındı. Tek tipçi statükonun kurbanı olmuştu. Ancak yine de vazgeçmedi düşüncelerini açıklamak için kent kent gezdi, konferanslar verdi. Görev yeri artık merkezdi ama merkeze sığmıyordu. Vali Recep Yazıcıoğlu'nun bu zorunlu bekleyişi tam 3 buçuk yıl sürdü. Neyse ki artık Türkiye'de değişim başlamıştı. 3 kasım 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesi, Recep Yazıcıoğlu'nu da etkileyecekti. 30 ocak 2003'te yeniden Denizli Valiliğine atandı. Dünyalar onun olmuştu. İşte Recep Yazıcıoğlu’nun hayat hikayesi….

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