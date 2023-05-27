27 Mayıs 2023, Cumartesi
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Sülale boyu sigorta torpili! Kemal Kılıçdaroğlu'nun sigorta kıyağı torunuyla sınırlı kalmamış
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda sorulan sorunun ardından 10 aylık torununa sigorta yapıldığını kabul etmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu'nun sigorta skandalının torunuyla bitmediği ve aile boyu sigorta skandalı olduğu ortaya çıktı. İşte Kılıçdaroğlu'nun sülale boyu torpilli sigorta serüveni...