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Su doldurmak isterken ayağını kırdı! 5 gün boyunca kurtarılmayı bekledi

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 11:13
İstanbul Sarıyer'de çeşmeden su doldurmak isteyen bir kişi, üç metre yükseklikten düştü. Beş gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Hayatta kalmak için çeşmeden doldurduğu suyu içti. Peki sadece su ile insan ne kadar yaşar? Uzman doktor Ayça Kaya A haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı.
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