Söylediği selam pahalıya patladı! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Söylediği selam pahalıya patladı! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Söylediği selam pahalıya patladı! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Giriş: 31.10.2025 09:14
Aracını satmak için ilana koyan sahibi, '2 milyon 420' bin lira fiyat biçmişti. Karşısına bir müşteri çıktı ve aracın sahibi pazarlık aşamasında birden fiyat yükseltti. Karşı taraf itiraz etti tabii. 'Şikayetçi olacağını' söyleyince de şöyle bir yanıt ile karşılaştı; yanında selamlarımı da ilet. Ticaret Bakanlığı, o selamı kabul etti ve o kurnazın anladığı dilden yanıt verdi. Üstüne de araç sahibinin yükselttiği fiyat kadar yani 280 bin lira ceza kesti.
