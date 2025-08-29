Soykırımcı İsrail: Gazze saldırısında ilk aşama başladı

Bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları katleden soykırımcı İsrail ordusu, “Gazze’ye yönelik ön operasyonlar ve saldırının ilk aşamaları başlatıldı. Gazze'nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonlar yürütüyoruz" duyurusunu yaptı. Detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı Kudüs’ten aktardı.

