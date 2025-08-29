29 Ağustos 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları Soykırımcı İsrail: Gazze saldırısında ilk aşama başladı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 13:22
Bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları katleden soykırımcı İsrail ordusu, “Gazze’ye yönelik ön operasyonlar ve saldırının ilk aşamaları başlatıldı. Gazze'nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonlar yürütüyoruz" duyurusunu yaptı. Detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı Kudüs’ten aktardı.
