08 Ağustos 2025, Cuma
Soykırım kabinesi Gazze'nin işgalini onayladı! Katil sürüsü kara harekatı yapacak
Gazze'de kadınları ve bebekleri açlığa terk eden ve bir soykırım savaşı yürüten İsrail, "tam işgal" planını onayladı. Soykırım kabinesi, Hamas'ın silahsızlandırılmasını 5 şarttan biri olarak öne sürdü. Öte yandan Soykırımcı İsrail, bu süreçte dünya toplumunun gözünü yardımlarla boyamayı hedefliyor. Peki bundan sonra Gazze’yi neler bekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.