08 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Soykırım kabinesi Gazze'nin işgalini onayladı! Katil sürüsü kara harekatı yapacak
Soykırım kabinesi Gazze’nin işgalini onayladı! Katil sürüsü kara harekatı yapacak

Soykırım kabinesi Gazze'nin işgalini onayladı! Katil sürüsü kara harekatı yapacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2025 09:27
Gazze'de kadınları ve bebekleri açlığa terk eden ve bir soykırım savaşı yürüten İsrail, "tam işgal" planını onayladı. Soykırım kabinesi, Hamas'ın silahsızlandırılmasını 5 şarttan biri olarak öne sürdü. Öte yandan Soykırımcı İsrail, bu süreçte dünya toplumunun gözünü yardımlarla boyamayı hedefliyor. Peki bundan sonra Gazze’yi neler bekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Soykırım kabinesi Gazze’nin işgalini onayladı! Katil sürüsü kara harekatı yapacak
Katil sürüsü kara harekatı yapacak
Katil sürüsü kara harekatı yapacak
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu!
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu!
Erdoğan’dan Senegal’in İsrail’e karşı tavrına tebrik
Erdoğan'dan Senegal'in İsrail'e karşı tavrına tebrik
Bakanı Fidan’dan kritik Suriye ziyareti!
Bakanı Fidan'dan kritik Suriye ziyareti!
Senegal Başbakanı Ankara’da!
Senegal Başbakanı Ankara'da!
Gazze’ye destek filosu bir kez daha yola çıkıyor
Gazze'ye destek filosu bir kez daha yola çıkıyor
Alman dergiden Gazze kapağı!
Alman dergiden Gazze kapağı!
Gazze’ye umut ışığı ol
Gazze'ye umut ışığı ol
Bakan Fidan-Şara görüşmesi başladı
Bakan Fidan-Şara görüşmesi başladı
Bakan Fidan’dan kritik Suriye ziyareti
Bakan Fidan'dan kritik Suriye ziyareti
Yenikapı ruhu 7 Ağustos 2016’da canlandı
Yenikapı ruhu 7 Ağustos 2016’da canlandı
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Daha Fazla Video Göster