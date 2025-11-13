13 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Son şehidin de naaşına Ulaşıldı! Gözler karakutuya çevrildi
Son şehidin de naaşına Ulaşıldı! Gözler karakutuya çevrildi

Son şehidin de naaşına Ulaşıldı! Gözler karakutuya çevrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2025 16:26
Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin tamamının naaşına ulaşıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, kazanın nedenini aydınlatması beklenen ve Türkiye'ye getirilen karakutudan çıkacak veriler bekleniyor. Kaza kırım ekibi, enkaz alanındaki incelemelerini sürdürürken şehitlerin naaşları düzenlenecek tören için Türkiye'ye getirilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son şehidin de naaşına Ulaşıldı! Gözler karakutuya çevrildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara’da
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara'da
120 futbolcuya 12 aya kadar hak mahrumiyeti!
120 futbolcuya 12 aya kadar hak mahrumiyeti!
A Haber şehitlerimizi getirecek ’Koca Yusuf’ uçağını görüntüledi!
A Haber şehitlerimizi getirecek 'Koca Yusuf' uçağını görüntüledi!
Mühimmat iddiasına net yanıt
Mühimmat iddiasına net yanıt
Zorunlu kış lastiği kullanımı 15 Kasım’da başlıyor
Zorunlu kış lastiği kullanımı 15 Kasım'da başlıyor
Gözler karakutuya çevrildi
Gözler karakutuya çevrildi
Havadaki son an! 27. dakikada neler oldu?
Havadaki son an! 27. dakikada neler oldu?
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara’da!
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara'da!
Eski ehliyetliye hasar ödemesi yok!
Eski ehliyetliye hasar ödemesi yok!
The Economist 2026 kapağı ne mesaj veriyor?
The Economist 2026 kapağı ne mesaj veriyor?
Karakutu Ankara’da! Kazada sır perdesi aralanacak
Karakutu Ankara'da! Kazada sır perdesi aralanacak
Gürültü kavgası cinayetle bitti!
Gürültü kavgası cinayetle bitti!
Daha Fazla Video Göster