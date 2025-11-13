Son şehidin de naaşına Ulaşıldı! Gözler karakutuya çevrildi

Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin tamamının naaşına ulaşıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, kazanın nedenini aydınlatması beklenen ve Türkiye'ye getirilen karakutudan çıkacak veriler bekleniyor. Kaza kırım ekibi, enkaz alanındaki incelemelerini sürdürürken şehitlerin naaşları düzenlenecek tören için Türkiye'ye getirilecek.

