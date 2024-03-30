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Son mitingler İstanbul'un ilçelerinde! Başkan Erdoğan bugün Arnavutköy ve Güngören'de konuşacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 11:36
Yerel seçimlere artık saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son mitinglerini İstanbul'un ilçelerinde gerçekleştirecek. Erdoğan, bugün İstanbul Arnavutköy ve Güngören'de halka hitap edecek. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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