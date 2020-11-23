Son dakika haberi... Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde aradı. Tüm gelişmeler sonrası AB ve İtalya Büyükelçileri ile Almanya maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye tarafından Doğu Akdeniz'de aranan Türk gemisi ile ilgili nota verildi. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

SON DAKİKA HABERİ: Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde aradı.

Bu skandal gelişme sonrası Türkiye'den çok sert tepkiler geldi.

En büyük tepki ise Türk Dışişleri tarafından hayata geçirildi.

Türkiye'den AB, İtalya ve Almanya'ya nota verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara'daki AB, İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı (Büyükelçi Ankara dışında olduğundan) bugün Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal tarafından Bakanlığımıza çağrılarak, Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.