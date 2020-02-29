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29.02.2020

Sınırda hareketlilik! Taksiciler ve mülteciler kavga etti

Türkiye'nin sınır kapılarını açması sonrası binlerce kişi Edirne'deki sınır kapılarına akın ediyor.  İstanbul'dan mültecileri Edirne'ye götüren taksicilerle mülteciler arasında zaman zaman kavgalar çıkıyor.

İstanbul'dan 'ring' seferler yaparak mültecileri Edirne'ye taşıyan taksicilerle mülteciler arasında zaman zaman tartışma ve kavgalar çıktı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Mülteciler özellikle Pazarkule'deki sınır kapısına gitmek istiyorlardı. Çünkü gümrük kapısından doğrudan karşıya geçebileceklerini düşünüyorlardı.

Ancak taksiciler ise gümrük kapılarından geçişlere izin verilmediğini, kendilerinin de Meriç boyuna yönlendirildiğini söyleyerek itiraz ediyordu. Hürriyet'in haberine göre; bu nedenle bazı mülteci grupları ile taksiler arasında sık sık tartışmalar yaşandı.

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