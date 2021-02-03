Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi provokasyonlarını başarılı bir şekilde kontrol altına alan Emniyet güçleri, amacına ulaşamayan provokatörler tarafından sosyal medyada linç edilmek isteniyor. Son olarak Şeyma Altundal isimli öğrencinin gözaltına alındığı sırada sözde yerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve polis tarafından örtüsünü yeniden örtmesine müsade edilmediği iftiralarına Emniyet'ten görüntülerle yalanlama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Altundal isimli öğrencinin yalanı gözler önüne serildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek sokakları yangın yerine çevirmek isteyenlerin planları, Emniyet güçleri tarafından tek tek boşa çıkarılıyor. Polisin türlü provokasyonlara rağmen çıkan olayları başarılı bir şekilde bastırması, sosyal medya provokatörlerini harekete geçirdi.

Olaylarda gözaltına alındığı sırada sözde yerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini iftirasını atan öğrenci Şeyma Altundal'ın yalanı ortaya çıktı. Emniyet, Altundal'ın gözaltına alındığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda "Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini..." Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor Mücadeleye devam" ifadelerine yer verildi.