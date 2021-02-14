Son dakika haberleri... Mehmetçik Gara'da aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 53 teröristi etkisiz hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gara'yı teröristlere mezar ettiği çatışma anlarına ait görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. İşte o görüntüler...

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