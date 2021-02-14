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Son dakika! Mehmetçik Gara'da teröristleri böyle vurdu! Harekattan ilk görüntüler A Haber'de yayınlandı |Video

A Haber
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Giriş: 14.02.2021 18:36
Güncelleme:14.02.2021 20:54
Son dakika haberleri... Mehmetçik Gara'da aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 53 teröristi etkisiz hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gara'yı teröristlere mezar ettiği çatışma anlarına ait görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. İşte o görüntüler...

Son dakika! PKKlı teröristlerin Garadaki sinsi planını Mehmetçik bozdu! PKK'LI TERÖRİSTLERİN GARA'DAKİ SİNSİ PLANINI MEHMETÇİK BOZDU!

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