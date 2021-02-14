Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Gara'ya yapılan operasyonun stratejik açıdan çok önemli olduğunu söyleyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Kandil ve Sincar'ın Gara harekatıyla kapısının çalındığını, PKK'nın bu harekatla haberleşmesine ağır bir darbe vurulup sağır hale getirildiğini söyledi. Başbuğ, Gara operasyonuyla terör örgütünün nefes borusuna oturulduğu, son yıllardaki "bul ve yok et" konseptinin ise terör örgütüne ağır darbe vurduğu ve yok etme aşamasına geldiğini belirtti. İşte Başbuğ'un A haber canlı yayınında yaptığı flaş açıklamalar...

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