15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Coşkun Başbuğ'dan A Haber'de flaş sözler: Kandil ve Sincar'ın kapısı çalındı! Teröristlerin nefes borusuna oturduk

Coşkun Başbuğ'dan A Haber'de flaş sözler: Kandil ve Sincar'ın kapısı çalındı! Teröristlerin nefes borusuna oturduk

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2021 18:56
Güncelleme:14.02.2021 21:10
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Gara'ya yapılan operasyonun stratejik açıdan çok önemli olduğunu söyleyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Kandil ve Sincar'ın Gara harekatıyla kapısının çalındığını, PKK'nın bu harekatla haberleşmesine ağır bir darbe vurulup sağır hale getirildiğini söyledi. Başbuğ, Gara operasyonuyla terör örgütünün nefes borusuna oturulduğu, son yıllardaki "bul ve yok et" konseptinin ise terör örgütüne ağır darbe vurduğu ve yok etme aşamasına geldiğini belirtti. İşte Başbuğ'un A haber canlı yayınında yaptığı flaş açıklamalar...
Son dakika! PKKlı teröristlerin Garadaki sinsi planını Mehmetçik bozdu! PKK'LI TERÖRİSTLERİN GARA'DAKİ SİNSİ PLANINI MEHMETÇİK BOZDU!
Son dakika! Mehmetçik Garada teröristleri böyle vurdu! Harekattan ilk görüntüler A Haberde yayınlandı |Video MEHMETÇİK GARA'DA TERÖRİSTLERİ BÖYLE VURDU! HAREKATTAN İLK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE YAYINLANDI |VİDEO
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
PKK'nın sözde yöneticileri böyle imha edildi!
PKK'nın sözde yöneticileri böyle imha edildi!
Ulusal güvenlik problemidir!
Ulusal güvenlik problemidir!
HDP demek PKK demektir
HDP demek PKK demektir
Canlı yayında flaş sözler: Kandil ve Sincar'ın kapısı çalındı!
Canlı yayında flaş sözler: Kandil ve Sincar'ın kapısı çalındı!
Can Dündar'ın algısını İçişleri çökertti
Can Dündar'ın algısını İçişleri çökertti
PKK'lı teröristlerden Gara'da sinsi plan!
PKK'lı teröristlerden Gara'da sinsi plan!
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı!
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı!
Gara operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Gara operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
HDP'li isimlere soruşturma!
HDP'li isimlere soruşturma!
Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: Sizlerden ricam...
Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: Sizlerden ricam...
Gara'nın önemi ne?
Gara'nın önemi ne?
Büyük Kandil ve olası Sincar operasyonu
"Büyük Kandil ve olası Sincar operasyonu"
Daha Fazla Video Göster