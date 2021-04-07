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Son dakika: Muhafız alayı davasına karar! Darbeci komutanlara ceza yağdı

A Haber
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Giriş: 07.04.2021 12:05
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.15 Temmuz Davaları Platformu Başkanı Avukat Mehmet Alagöz kararla ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
Muhafız Alayı davasında karar açıklandı! MUHAFIZ ALAYI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI!
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