Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre… MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Anketçileri sert dille eleştiren Devlet Bahçeli, "Partimizin inişe geçtiğini yazan araştırma şirketlerine soruyorum; siz anket yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Ukrayna için yürütülen barış görüşmeleriyle ilgili de "Türkiye en çok mücadele eden ülkedir. Ateşkese Türkiye'den başkasının yanaşmadığı ortada." diye konuştu. MHP Lideri Bahçeli, "Macaristan Başbakanı Victor Orban, muhalif 6 partinin ittifakını ters köşeye yatırmıştır. Ümit ederim ki Millet İttifakı bundan ders çıkartır." diyerek göndermede bulundu.

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