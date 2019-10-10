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10.10.2019

Son dakika: Komandolar Fırat'ın doğusuna böyle girdi |Video

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. İşte komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği o anlara ait görüntüler...

Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda terör koridorunu ortadan kaldırmak ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan harekatta 181 hedef yerle bir edildi.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da başlatılan hava harekatı ve topçu atışlarıyla belirlenen hedefler imha edildi. Telabyad ve Resulayn'daki hedeflerin imha edilmesinin ardından gece 22.00 sıralarında Türk askeri 3 ayrı noktadan Doğu Fırat'a giriş yaptı.

Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, bölgeye sevk edilen askeri çekicinin sınır duvarlarını kaldırmasıyla kara operasyonuna start verdiler.
Bölgeye ilk giren komandoların Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

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