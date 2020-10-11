Son dakika haberi... Kırgızistan’da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve taraftarları evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki Kırgızistan'da neler oluyor? Olaylarda FETÖ’nün parmağı var mı? Kırgızistan'ı nasıl bir süreç bekliyor? Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan’daki gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve taraftarları evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki Kırgızistan'da neler oluyor? Olaylarda FETÖ'nün parmağı var mı? Kırgızistan'ı nasıl bir süreç bekliyor? Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan'daki gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

O açıklamalardan satır başları;

SİYASİ SÜREÇ RAYINA GİRİYOR

Kırgızistan'daki siyasi süreç yavaş yavaş rayına giriyor diyebiliriz. 2 gecedir gayet sakin bir ortam var şehirde ve Kırgızistan'ın genelinde. Ordu polis birlikleri şu anda sokaklardalar ve güvenliği tesis etmiş durumdalar. Herhangi bir tatsızlık yaşanmıyor

KIRGIZİSTAN'I NASIL BİR SÜREÇ BEKLİYOR?

Sayın Caparov enteresan bir şey söyledi dünkü toplantıda Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeyi önerdi. Parlamentonun 120 milletvekilinin çok fazla olduğunu bunların 75 ya da 50 kişiye düşürülmesi gerektiğini bütün ülkeyi kapsayan geniş bölgeli bir seçim sisteminden dar bölgeli seçim sistemine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Başkent Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'nda toplanan mevcut parlamento üyelerinden 63 üyesi, Caparov'un başbakanlığını ve kabinesini oybirliği ile onaylandı.

Caparov'un başbakanlığı görevinin onaylanması, dört gündür Başbakanlık binasını ablukada tutan destekçileri tarafından konser ve havai fişek gösterisiyle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, Caparov'u ve kabinesini onaylamasından sonra görevine başlaması bekleniyor.

Kırgızistan'da Meclis Başkanı ve Başbakan'ın istifasının ardından Başbakanlık binasını kontrol etmeyi sürdüren bazı muhalif parti üyeleri ve gruplar, iktidar kavgasına tutuşmuştu.