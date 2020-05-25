Son dakika: Kimler yurt dışına döviz kaçırmak istiyor? Kimler ithalata mahkum olmamızı istedi? Uzman isimler canlı yayında değerlendirdi |Video

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada “Birileri ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı” ifadelerini kullanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise “Ülkemden yurt dışına döviz kaçıranlarla ilgili asla merhametimiz olmayacaktır.” şeklinde açıklama yapmıştı. Peki kimler yurt dışına döviz kaçırmak istiyor? Kimler ithalata mahkum olmamızı istedi? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna ve ekonomist Mevlüt Tatlıyer A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada "Birileri ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı" ifadelerini kullanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise "Ülkemden yurt dışına döviz kaçıranlarla ilgili asla merhametimiz olmayacaktır." şeklinde açıklama yapmıştı. Peki kimler yurt dışına döviz kaçırmak istiyor? Kimler ithalata mahkum olmamızı istedi? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna ve ekonomist Mevlüt Tatlıyer A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.



İşte o açıklamaların satır başları;

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna:

İSİMLER NET OLARAK BELİRLENMİŞ GÖZÜKÜYOR

Bu konu geçtiğimiz haftalarda gündeme geldiğinde bu şirketlerin ya da kişilerin kim olduğu bilinmiyordu halen de açıklanmış durumda değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından benim anladığım şu; bu konuda yurt dışına çıkaran bir takım belki şirket ve isimler net olarak belirlendiği gözüküyor. Yaşadığımız bu salgın süreci içerisinde devletimiz önemli ölçüde hem büyük hem küçük şirketlere yönelik çok sayıda teşvik paketleri açıkladı. Bunların kapsamı içerisinde özellikle de sağlanan küresel koşulların kötü olduğu ortamda dahi son derece iyi finansman sağlandı. Bazı kişiler bazı şirketler bu elde ettiği bir takım şu anki özel koşullarla maliyetlerle elde etmiş olduğu bu finansmanı yurt dışına çıkararak orada yüksek faiz getirisi sağlayan belki bunlar offshore hesapları olabilir vergi cenneti diye tabir ettiğimiz bir takım yerler olabilir buraya taşınan finansman kaynakları tespit edilmiş gözüküyor.

KİMLER İTHALATA MAHKUM OLMAMIZI İSTEDİ?

Sayın Bakanımızın açıklaması son derece önemli çünkü aslında zaman zaman karşılaştığımız bu dövizdeki hareketlerin önemli sebeplerinden bir tanesi ithalat. Aslında Türkiye'de üretemeyeceğimiz hiçbir ürün yok. Ancak bir dönem maalesef birçok ürettiğimiz ürünün üretimini bırakıp yurt dışından almayı tercih ettik. Görünen o ki bu süreci tersine çevirecek yeni bir düzenleme içerisinde.

Ekonomist Mevlüt Tatlıyer:

BULANIK SUDA BALIK AVLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ortalık epeyi bulandı. Bu ortamda bazı spekülatörler bu ekonomik kaygıyla hareket eden kaygıyla ya da siyasi kaygıyla hareket eden spekülatörler olabilir. Bunların bulanık suda balık avlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu şekilde de yurt içinde kredi çekerek bir şekilde yurt dışına taşıyarak ekonomik ya da siyasi çıkar elde etmeye çalıştıklarını görüyoruz.