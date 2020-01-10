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10.01.2020

Son dakika: Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

Son dakika haberine göre; Karadeniz'de Rumelifeneri'nin 20-25 kilometre açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

Rusya'dan gelen 140 metrelik tanker, Rumelifeneri ve Kilyos arasındaki bir bölgede balıkçı teknesiyle çarpıştı. Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesi battı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp üç balıkçı için bölgede arama çalışmaları başladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kilyos açıklarındaki kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada kayıp üç balıkçının arandığı belirtildi. Kazayla ilgili açıklama şöyle:

"İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir."

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