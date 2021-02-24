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Son dakika: İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika haberi... İzmir merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 103'ü muvazzaf 148 kişiden 130'u yakalandı.
Son dakika haberi... İzmir merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 103'ü muvazzaf 148 kişiden 130'u yakalandı.