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Son dakika: İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu

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Giriş: 24.02.2021 08:28
Güncelleme:24.02.2021 08:35
Son dakika haberi... İzmir merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 103'ü muvazzaf 148 kişiden 130'u yakalandı.

Son dakika haberi... İzmir merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 103'ü muvazzaf 148 kişiden 130'u yakalandı.

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 148 kişi hakkında gözaltı kararı İZMİR MERKEZLİ DEV FETÖ OPERASYONU! 148 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
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