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Son dakika: İran’da son açıklanan yeni vaka sayısı korkuttu! Koronavirüs salgınında ikinci dalga paniği... |Video

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Giriş: 02.06.2020 14:23
Güncelleme:02.06.2020 14:24
Son dakika haberi; İran'da koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme kabusa mı dönüşüyor? Üç aydan fazla bir süredir Kovid-19 ile mücadele eden İran'da, virüs salgının şiddeti yeniden artıyor. Son iki ayın en yüksek günlük yeni vaka sayısı 3 bin 117 kişi ile bugün kayda geçti. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Ekber Karadağ canlı yayında aktardı.
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