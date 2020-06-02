Son dakika: İran’da son açıklanan yeni vaka sayısı korkuttu! Koronavirüs salgınında ikinci dalga paniği... |Video

Son dakika haberi; İran'da koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme kabusa mı dönüşüyor? Üç aydan fazla bir süredir Kovid-19 ile mücadele eden İran'da, virüs salgının şiddeti yeniden artıyor. Son iki ayın en yüksek günlük yeni vaka sayısı 3 bin 117 kişi ile bugün kayda geçti. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Ekber Karadağ canlı yayında aktardı.