Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ''Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 personelimiz burada kurs görecekler. Kullanılacak araçların dış tasarımları, içeriği tasarlandı. Eğitimleri biter bitmez arkadaşlarımız inşallah hemen sahaya inecekler.'' dedi.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 personelimiz burada kurs görecekler. Kullanılacak araçların dış tasarımları, içeriği tasarlandı. Eğitimleri biter bitmez arkadaşlarımız inşallah hemen sahaya inecekler.

Burada Jandarmamızın çevre timleri vardı, orada da bu timleri Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timine çevirdiğimizi ifade ettim. Böylece burada bir entegrasyonu gerçekleştirmiş olduk.

'HAYDİ' UYGULAMASI

Bu birime ihbar yapabilmek amacıyla 'Haydi' uygulamanın yazılımına başlanıldı. Bu uygulamada inşallah en geç Eylül başında hayata geçecek. Bu uygulamayla ilgili daha önce uyuşturucu ihbarlarıyla ilgili geliştirdiğimiz uygulamada olduğu gibi, kadına şiddette kullandığımız yazılımla ilgili Haydi uygulamasıyla cep telefonuna indirdikten sonra sistemimize kaydoluyor.

Doğa ile ilgili ise veya hayvana karşı suçsa ona göre seçiliyor. İstenirse fotoğraf eklenerek sistem üzerinden otomatik olarak yollanılıp ihbar tamamlanıyor. Şu an yazım aşaması devam ediyor inşallah 1,5 aylık süreç içerisinde Eylül'ün başında devreye girmiş olacak.

''İHBARLAR BENİM CEP TELEFONUMA GELİYOR''

Bu esnada özellikle irtibat kurdum tabi hayvan dostlarıyla. Onlar da bana çok ihbarda bulunuyorlar. Bugün onların da ortaya koyduğu hassasiyeti, biraz sonra bahsedeceğim hayvan dövüşü gibi hiç insanımızın yapmaması gereken, bunları neredeyse bir kumar unsuru olarak kullanmak gibi insanlık dışı davranışla ilgili ihbarlar benim cep telefonuma geliyor.

Bana geliyor, ben de hemen emniyet genel müdürümüzle, jandarma genel komutanımızla takip ediyoruz. Bunu da nasip olursa bir sistem haline getiriyoruz.

Şu noktaya özellikle vurgulamak isterim. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü'nün görev tanımı; hayvanı ve çevrenin doğaya karşı işlenen suçlarla ilgilidir. Hayvanlara yapılan suç kapsamına giren şiddet, bazen haber bültenlerinde gördüğümüz görüntüler, hayvanları kasten yaralama, işkence veya biraz önce bahsettiğim hayvan dövüşü gibi suçlar bu birimin görev tanımı içerisindedir.

Önemli bir görevimiz daha var, onu da Valilerimize bildiriyorum. Teftiş Kuruluna talimatı verdim. Mülkiye Teftiş Kurulumuz yaptığı teftişlerde kendi teftiş yönetmeliği içerisinde bunu alıyor özellikle Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma konusunda belediyelerin üzerine düşen görevleri yapıp yapmadığını da bu konuda sorumlulukların ne olduğunu da ortaya koyan, yine aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin bildirdiği bir takım olaylarda yerel yönetimlerimizin sorumluluğu yerine getirip getirmediği yönünde denetlemeyi yerine getirecektir.

Kadın STK'larında dahi hassasiyetsizlik var. Onlara da yalvarmak yalvardım. Yaptığımız toplantılarda, kamuoyuna böyle çıktığımda ya ne olursunuz hiç olmazsa internet sitelerinizin bir bölümüne şunu koyuverin ya. İnternet sitenizin tasarımını yapan kişiye diyeceksiniz ki koyun. Koyan var, ama koymayan çoğunlukta. Bu toplumsal bir meseledir. Bir söz var. "Herkesin polisi kendi vicdanıdır" Biz her vatandaşımızın başına bir kolluk kuvveti dikecek durumda değiliz. Böyle bir şey olmaz, bu doğru da değil. Bu vicdanla beraber yürütülecek bir meseledir. Bunu hep beraber ortaya koymak zorundayız

Adım atılırsa, topluma yararlı bir adımsa buna sahip çıkmak beklenilir. Rakam, 463 bin. Yani yeter bir rakam mı? Elbet yeter bir rakam değil. Bizi tatmin eden bu rakamların işlevselliğidir. 33 bin 97 ihbar gelmiş ve bunların yarısı da gerçek ve ciddi iddialardır.

Ekiplerimizin anında müdahalesiyle olası şiddet olaylarının bir çoğunun önüne geçilmiştir. Önleyici tedbir kararlarında; yani mahkeme kararlarında yüzde 66 yılbaşından bugüne kadar.

KORUYUCU TEDBİR KARARLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Koruyucu tedbir kararlarında da yüzde 49 artış olmuştur. Bunun bir devrim olduğunu söylemeliyim. Demek ki sistemin marşına bastık ve sistem işliyor. Doğru adım atarsanız sahadan karşılığını hızlıca alırsınız. Şunu ifade etmek istiyorum.

SUÇ VE SUÇLUYLA MÜCADELE

Suç ve suçluyla mücadelede iki mesele bizim miladımızdır. Bunlardan bir tanesi 15 Temmuz'dur. İçimizde suçla mücadeleyi akamete uğratmak ve bunların her birini kendi ajandasına göre kullanmak isteyenleri tasfiye etmek tüm kamuoyunu olduğu gibi kolluk kuvvetlerimizi de rahatlatmıştır. Bu bir milattır.

İkincisi; özellikle hendek ve barikat olaylarıdır. Hendek ve barikat olaylarından sonra da terörle mücadele, suç ve suçluyla mücadele konusunda başka bir milat açılmıştır.

GELİBOLU'DAKİ YANGIN

İki gündür Gelibolu'daki yangını hep beraber takip ettik. Defalarca valimizle konuştuk. Orman Bakanımız olay yerindeydi. Her yanan ağaç içimizdeki bir canın eksilmesiydi. Bu kadar açık ve net. Her diktiğimiz ağaç nasıl bize hayat veriyorsa, her dokunduğumuz hayvan bizi kendisiyle bir hissettirebiliyorsa sizin yaptığınız vazife, görev de bilmelisiniz ki Allah'ın kurduğu nizama katkı sağlar. Bu kadar basittir.

Onun yarattıklarıyla hemhal olmak, onun gönlünü yapmaktır. İş bu kadar açık ve net. Onun için suç ve suçlular sadece yaptıklarıyla toplumun nizamını bozmazlar, oluşturdukları iklimle toplumun nizamını bozarlar aynı zamanda. O iklimi kesmek, o iklimi olumluya döndürmek bizim temel görevlerimizden bir tanesidir. Onun için bu attığımız adım hayırlı bir adımdır, güzel bir adımdır, örnek bir adımdır.

Arkadaşlarımıza bu adımla ilgili değerlendirme yaptığımızda sağolsunlar, dünyadaki gelişmiş ülke örneklerini hemen çok çabuk bir zaman içerisinde tarayı verdiler. Onlardan bir adım daha öte olma konusunda kapasitelerini, tecrübelerini de buraya yansıttılar.

Emniyet Asayiş Daire Başkanlığımız bünyesinde yeni kurulan bu birimde görev alan, görev alacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yarın burada eğitim boyunca bu eğitimi verecek bütün eğitmenlerimize hepinizin huzurunda tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu yeni bir adım, güzel bir adım, anlamlı bir adım. Bu adıma katkı koyan, gayret gösteren herkese tüm canlar adına minnetlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum.