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26.12.2019

Son dakika: Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk denizci A Haber'e konuştu

Libya'da darbeci Hafter güçleri, Derna açıklarında Türk denizcilerin de bulunduğu gemiyi alıkoymuştu. Hafter güçleri daha sonra gemideki personeli serbest bıraktı. Gemide bulunan 3 Türk personelden biri olan Muhsin Erduran da o Türkler’den biriydi. Erduran yaşadıklarını A Haber’e anlattı.

Muhsin Erduran şöyle konuştu:

"BİZİ 11-12 SAAT TUTTULAR"

"Bizi Sahil Güvenlik botuna aldılar. 'Sahil Güvenlik botunda kontrolünüzü yapacağız sonra bırakacağız' dediler. Fakat öyle yapmadılar. Bırakmadılar bizi. Beklettiler merkezlerinde ve yaklaşık 11-12 saat kadar tuttular. Orada sorguladılar bizi. 'Buraya neden geldiniz, neden bu sahaya girdiniz?' dediler. Biz dedik normal seyrimizi yapıyoruz. Yasak olan hiçbir yer girmedik. Haritada böyle bir yasak bölge olduğu belli değil.

"BURAYA GİREMEZSİNİZ. GİRERSENİZ CEZA KESERİZ"

Burası bizim sorumluluk alanımız. Buraya giremezsiniz. Girerseniz ceza keseriz' gibi şeyler söylediler. Biz de tamam dedik, gereği neyse yapalım.

"SANKİ BİZİM İÇİN ÖZEL GELMİŞLER GİBİYDİLER"

Diğer personellere hiçbir şey yapmadılar, söylemediler. Bizim Gürcü, Ukraynalı personel de var. Onlara kesinlikle ne bir soru sordular ne de başka bir şey yaptılar. Sadece Türk personel, gemiye çıkar çıkmaz bizi aradılar. Sanki bizim için özel gelmişler gibiydiler. Bizi ayırdılar, Türk personel bu tarafa geçsin dediler.

ANKARA'DAN YETKİLİLER ARADI: DEVLETİN BÜTÜN BİRİMLERİ ARKANIZDA

Ankara'dan yetkililer aradı. Teşekkür ederiz onlara. Denizcilik Bakanlığından ulaştılar. Bize söylemiş oldukları şey şuydu; "Devletin bütün birimleri, güçleri sizin arkanızda." Bu gerçekten onur ve gurur verici bir durum."

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