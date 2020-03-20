Ayşenur Arslan ve Enver Aysever'den skandal koronavirüs paylaşımı! Yine nefret kustular
Ayşenur Arslan ve Enver Aysever gazetecilik kisvesi altında yaptıkları her paylaşım her yorumda heybelerinde daima tuttukları nefret ve kin ile hareket etmeye devam ediyor. Üstelik koronavirüs gibi 7 milyarı aşkın insanı tehdit eden bir salgında bile içlerindeki zehiri kusmaktan geri durmadılar.
Türkiye, tam 3 aydır her gün dozu artan bir şekilde küresel bir sorun olan koronavirüs salgınına karşı önlem alıyor, mücadele hatları oluşturuyor.
Bu hattın bir tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile diğer bakanlar bulunurken, öte tarafında ise 83 milyon Türk halkı bulunuyor.
Ancak bu birliktelik içinde götürülen mücadeleyi hazmedememiş, her fırsatta kinlerini kusmaya hazır olan, ötekileştirerek halkı kamplara bölmeyi, üstenç bakışla kendilerinden olmayanları aşağılamayı meslek edinmiş çevreler yine boş durmadı. İşte bunlardan iki örnek.
Her ikisinin de sıfatları arasında gazeteci kimliği öne çıkıyor. Bunlardan biri kendisini sosyalist olarak tanımlayan Halk Tv programcısı Enver Aysever.
İçindeki kini kusmak için her fırsatı değerlendiren Aysever, bu kez de "Neymiş asıl mesele anladık mı?" mesajı eşliğinde Instagram hesabından Birol Çün tarafından çizilmiş bir karikatürü paylaştı.
Karikatür umreden dönenleri hedef alırken, amacının da Müslümanları aşağılamak olduğu net bir şekilde görülüyor.
Aysever ise karikatürü paylaşırken verdiği 'asıl mesele' mesajıyla da aslında politik duruşundan bağımsız olarak Müslümanlara duyduğu nefretin derinliğini ortaya koyuyor.
Ama Aysever'in bulunduğu cenahta tek nefret kaynağı 'Müslümanlar' değil. Onlar için bir diğer hedef de İslam'ın yılmaz savunucusu konumunda gördükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Onu hedef almak için herhangi bir ahlaki kaygıları da yok. Yeter ki, yaptıkları paylaşımda bir şekilde adını geçirebilsinler. Aynen Ayşenur Arslan'ın bu akşam sağlık çalışanları için saat 21.00'da gerçekleştirilen alkış kampanyasıyla ilgili mesajında yaptığı gibi.
Arslan alkış kampanyasının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından başlatıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise hem dün yaptığı konuşmada değindiğini hem de bu akşam sosyal medya hesabından bizzat sağlık çalışanlarına şükranlarını sunduğunu görmezden gelip, içindeki kinine malze yapmaktan kaçınmadı.
Ayşenur Arslan kampanya ile ilgili mesajında "Erdoğan onları unutmuş olabilir! Biz unutmadık! Sağlık çalışanlarına minnettarlık için bu akşam saat 21:00 de 1 dakika balkonlarımızdan onları alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.
İçlerindeki zehiri kusmak için hiçbir ahlaki kaygı duymayan, gazeteciliğin en temel kuralı olan objektifliği hiçi sayan, tarafsız kalmak bir yana karşıtlık üzerinden nemalanmak dışında bir mesleki gayeleri bulunmayan Ayşenur Arslan ve Enver Aysever'e sosyal medyada büyük tepki var.
İşte o tepkilerden bazıları...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan bizzat çözdü! Ücretsiz kolonya nasıl dağıtılacak
- Bugün cuma namazı kılınacak mı?
- Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
- Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı!
- Corona virüsü çözdüler! İkinci kez yaşandı...
- İnternetten koronavirüs testi nasıl yapılır?
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cuma mesajı
- Aile hekimleri devrede! Tek tek arıyorlar
- AK Parti'den belediyelere uyarı genelgesi
- Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?
- Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Son dakika: ÖSYM sınav takviminde güncelleme: 2020 MSÜ, MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?