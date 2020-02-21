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21.02.2020

Mardin'de teröristlerin inlerine şafak operasyonu! |Video

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bagok kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait olduğu belirlenen 2 ayrı sığınakta 2 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat, tüp ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kapan-1" operasyonları kapsamında Bagok kırsalında Şafak-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Arıkan özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen sığınaklarda arama faaliyeti yapıldı. Ekipler tarafından zeminden yaklaşık 35-40 metre derinlikte 3 metre genişliğinde, 5 odalı olduğu tespit edilen sığınak içerisinde 2 adet 20'şer kiloluk amonyum nitrat patlayıcı madde, 5 adet büyük tüp, 1 adet el dürbünü ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca sığınak içerisinde bulunan malzemeler arasında 2 adet el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

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