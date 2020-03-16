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İstanbul'da koronavirüs önlemleri için 3 KYK yurdu boşaltılıyor |Video
İstanbul'da bazı öğrenci yurtları yurt dışından gelen vatandaşlar için koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltılıyor. Yurtlarda dezenfekte işlemleri yapılacak. Detaylar A Haber ekranlarında...
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