Son dakika haberi... İBB’nin tepki çeken broşürüne hükümetten sert tepki: Son derece provokatif yaklaşımdır |Video

Son dakika haberi... AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, gündemle ilgi önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tepki çeken broşürü konusuna sert tepki gösterdi. Çelik, "Son derece provokatif yaklaşımdır. Türkiye’de kardeşliği sabote eden bir çalışmadır. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bu konuda bir şeyler duymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.