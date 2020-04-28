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Son dakika haberi... İBB’nin tepki çeken broşürüne hükümetten sert tepki: Son derece provokatif yaklaşımdır |Video

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28.04.2020
Son dakika haberi... AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, gündemle ilgi önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tepki çeken broşürü konusuna sert tepki gösterdi. Çelik, "Son derece provokatif yaklaşımdır. Türkiye’de kardeşliği sabote eden bir çalışmadır. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bu konuda bir şeyler duymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten MYK sonrası önemli açıklamalar SON DAKİKA: AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN MYK SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
CHPli İBB’nin 23 Nisan broşüründe skandallar bitmiyor! CHP'Lİ İBB'NİN 23 NİSAN BROŞÜRÜNDE SKANDALLAR BİTMİYOR!
İBBnin 23 Nisan kolisi büyük tepki çekti! Ekrem İmamoğlu, çocukları siyasete alet etti İBB'NİN 23 NİSAN KOLİSİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ! EKREM İMAMOĞLU, ÇOCUKLARI SİYASETE ALET ETTİ

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