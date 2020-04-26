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CHP'li İBB’nin 23 Nisan broşüründe skandallar bitmiyor!

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, ’li ’da çocuklara dağıttı broşürdeki skandallara bir yenisi daha eklendi. 100 bin adet dağıtılan broşürün içerisinde, henüz gelişim çağında bulunan çocuklara din eğitimi altında isterlerse herhangi bir dine inanmayacakları ya da inandıkları dini değiştirebilecekleri anlatıldı.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020
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CHP'Lİ İBB’NİN 23 NİSAN BROŞÜRÜNDE SKANDALLAR BİTMİYOR!

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çocuklara paket dağıtmıştı. Ancak paketin içinden çıkan broşürler ebeveynleri şaşkına çevirdi. Çıkan broşürlerde 'Din ve Vicdan Özgürlüğü' başlıklı yazının altında henüz gelişim çağında olan çocuklara din değiştirme hatta herhangi bir dine bağlı olmama özgürlüğüne sahip olabilecekleri aşılanmaya çalışıldı.

GELİŞİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARA DİNSİZLİK AŞILANIYOR

İçerisinde yer alan siyasi ve ideolojik propagandaya bir yenisinin daha eklendiği broşürün 31. sayfasında 'Din ve Vicdan Özgürlüğü' başlığı altında şu ifadelere yer verildi: 'Demokrasi, vatandaşların din ve vicdan özgürlüklerinin de güvencesidir. Herkes dininin ya da inancının gereklerini yerine getirme, dini inanç ve kanaatlerini açıklama, ibadet etme ve öğretme özgürlüğüne sahiptir. Bu özgürlük, din değiştirme ya da herhangi bir dine bağlı olmama özgürlüğünü de içerir.' Henüz gelişim çağında olan ve öğrendiğini uygulama eğiliminde olan çocuklar din olgusunun yetişkinlere anlatıyormuşçasına anlatılması ise kafalarda yine bir soru işareti daha oluşturdu.

TOPLUMU AYAKLANMAYA DAVET EDİYOR

Sosyal medyadan binlerce vatandaşın tepkisine neden olan kitapçığın bir sayfasında ise "Demokrasi için 'sandık' şarttır ama yeterli değildir" denilirken, bir başka sayfada din adamlarının görseline yer verilmişti. Din adamlarının çizimlerinin yer aldığı sayfada temsilcilerin üstlerine İslamiyet, Hıristiyanlık, Alevilik ve Yahudilik yazılmıştı. Aleviliği bir dinmiş gibi gösteren kitapçığın mimarı belediyeye, sosyal medya kullanıcıları "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 23 Nisan için çocuklara gönderdiği broşür! Alevilik din olarak görülüyor, halkı kışkırtmak için resmen ayaklanma için yer aranıyor! Resmi bir kurum anca bu kadar haddi aşardı. Bu kepazeliği biri durdurmalı!" diye tepki göstermişti.

(ATAKAN IRMAK - SABAH)

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