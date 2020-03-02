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02.03.2020

ABD’nin Suriye ve BM temsilcileri Ankara’ya geldi! Ziyaret ne anlama geliyor? |Video

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi. ABD’nin Suriye ve BM temsilcilerinin ziyareti ne anlama geliyor? Detaylar A Haber ekranlarında...

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi.


Craft ve Jeffrey ile beraberlerindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 16.10'da Esenboğa Havalimanı'na indi.


Amerikalı yetkililer gazetecilerin sorularını yanıtlamadı ancak Craft, havalimanından ayrılmadan önce "Burada olmaktan mutluyum." dedi.

Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak Amerikalı heyetin, Türkiye'de bulunduğu sürede Hatay'ı ziyaret etmesi ve ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk yetkililerle de Ankara'da temaslarda bulunması planlanan heyetin görüşmelerinde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması öngörülüyor.

ABD’li temsilcilerin türkiye ziyareti ne anlama geliyor? |Video ABD'Lİ TEMSİLCİLERİN TÜRKİYE ZİYARETİ NE ANLAMA GELİYOR? |VİDEO

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