21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Elektromanyetik dalga silahı geliştirdiler! Nasıl çalışıyor? A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika: Elektromanyetik dalga silahı geliştirdiler! Nasıl çalışıyor? A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2020 13:52
Güncelleme:21.12.2020 14:04
Son dakika haberi... Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde, savaş uçaklarını füze kullanmadan elektromanyetik dalgalarla düşürecek sistem geliştirildi. Elektromanyetik dalga silahı nasıl çalışıyor? Silah hangi alanlarda kullanılacak? Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz A Haber canlı yayınında geliştirilen silahın özelliklerini anlattı.

Son dakika haberi... Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde, savaş uçaklarını füze kullanmadan elektromanyetik dalgalarla düşürecek sistem geliştirildi. Elektromanyetik dalga silahı nasıl çalışıyor? Silah hangi alanlarda kullanılacak? Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz A Haber canlı yayınında geliştirilen silahın özelliklerini anlattı.

HARÇ ALANINI YAKIYOR

Öztürk, "Bunlar yönlendirilmiş enerji silahları dediğimiz yüksek enerjili mikrodalga üretici elektromanyetik bomba olarak da isimlendiriliyor bunlar. Bunları yönlendirilmiş olarak gönderiyorsunuz havadaki yerdeki herhangi bir cismi bir şekilde elektronik harç alanını yakıyorsunuz bu cihazlarla. Artık savaşlar bir şekilde tankla tüfekle değil elektromanyetik dalgalarla lazerle plazmayla oluyor bu da onlardan bir parçası. Ben şuna inanıyorum en iyi altyapı bizim ülkemizde bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Projeyle mayınlı alanları da tek tuşla temizlemek mümkün.. Öksüz, daha önce de dinlemeleri önlemek için özel cam geliştirmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Elektromanyetik dalga silahı geliştirdiler!
Elektromanyetik dalga silahı geliştirdiler!
Özlem Gürses yalanı böyle savundu!
Özlem Gürses yalanı böyle savundu!
Özlem Gürses özür dilemedi!
Özlem Gürses özür dilemedi!
İBB'nin Şeb-i Arus törenine tepki
İBB'nin Şeb-i Arus törenine tepki
İran yeni nükleer tesis mi kurdu?
İran yeni nükleer tesis mi kurdu?
Fuat Oktay rahatsızlandı! İşte sağlık durumu
Fuat Oktay rahatsızlandı! İşte sağlık durumu
Fuat Oktay'ın sağlık durumu iyi
Fuat Oktay'ın sağlık durumu iyi
HDP'li Leyla Güven'in cezası belli oldu
HDP'li Leyla Güven'in cezası belli oldu
Fuat Oktay canlı yayında rahatsızlandı!
Fuat Oktay canlı yayında rahatsızlandı!
İBB'den tepki çeken araç israfı! A Haber görüntüledi
İBB'den tepki çeken araç israfı! A Haber görüntüledi
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tazminat davası
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tazminat davası
İkinci ihracat treni de Çin yolunda
İkinci ihracat treni de Çin yolunda
Daha Fazla Video Göster