Son dakika: Elektromanyetik dalga silahı geliştirdiler! Nasıl çalışıyor? A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde, savaş uçaklarını füze kullanmadan elektromanyetik dalgalarla düşürecek sistem geliştirildi. Elektromanyetik dalga silahı nasıl çalışıyor? Silah hangi alanlarda kullanılacak? Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz A Haber canlı yayınında geliştirilen silahın özelliklerini anlattı.

Son dakika haberi... Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde, savaş uçaklarını füze kullanmadan elektromanyetik dalgalarla düşürecek sistem geliştirildi. Elektromanyetik dalga silahı nasıl çalışıyor? Silah hangi alanlarda kullanılacak? Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz A Haber canlı yayınında geliştirilen silahın özelliklerini anlattı.

HARÇ ALANINI YAKIYOR

Öztürk, "Bunlar yönlendirilmiş enerji silahları dediğimiz yüksek enerjili mikrodalga üretici elektromanyetik bomba olarak da isimlendiriliyor bunlar. Bunları yönlendirilmiş olarak gönderiyorsunuz havadaki yerdeki herhangi bir cismi bir şekilde elektronik harç alanını yakıyorsunuz bu cihazlarla. Artık savaşlar bir şekilde tankla tüfekle değil elektromanyetik dalgalarla lazerle plazmayla oluyor bu da onlardan bir parçası. Ben şuna inanıyorum en iyi altyapı bizim ülkemizde bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Projeyle mayınlı alanları da tek tuşla temizlemek mümkün.. Öksüz, daha önce de dinlemeleri önlemek için özel cam geliştirmişti.