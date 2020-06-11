Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Ayasofya' tepkisi: Uluslararası bir konu değildir | VİDEO

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir." dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, Ayasofya'nın tapusunu gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Kimse Türkiye'yi sorgulamasın. ABD gibi bir ülkenin Türkiye'yi sorgulaması abesle iştigal. Irkçılık var, Müslüman düşmanlığı, yabancı düşmanlığı var.

Türkiye ise tam tersini yapıyor. Böyle bir durumda Ayasofya'nın tartışmaya açılması, fetihten 567 yıl sonra Ayasofya'yı hatta İstanbul'u tartışmaya açmak manidar.

Bakan Çavuşoğlu canlı yayın sırasında Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetini ve Ayasofya'nın tapusunu göstererek "Bakın burada belgesi var. Fatih'in vasiyeti ve vakfiyesi var. Evet bu yapılar tüm insanlığındır. Ama nasıl değerlendirileceğine biz karar veririz. ABD ve Yunanistan'ın bize akıl verme hakları yok. İnanç özgürlüğünde nerede olduklarını biliyoruz" dedi.

1972 UNESCO sözleşmesine baktığımızda herhangi bir mülkiyetin tarihi dokusunun başka bir şey ama o mülkiyetin bu şekilde cami ya da başka türlü kullanılmasına ilişkin bir şey yoktur.

Bir derneğimiz Danıştay'a başvurdu. 2 Temmuz'da Danıştay kararını verecek. Burası bizim kendi egemenlik alanımız.

YUNANİSTAN'LA GERGİNLİK

Esasen dini azınlıkların hakları konusunda sadece bize değil, dünyaya ders verecek en son ülkelerden biri Yunanistan.

Avrupa'da camisi olmayan tek başkent Atina. Selanik'te sürekli açık bir cami yoktur.

Batı Trakya'da Türk azınlıkların seçtiği müftüler namaz kıldırdığı için ceza aldı. Oradaki Türk azınlık, Türk adını da kullanamıyor. Yunanistan bu konuda üç kere mahkum edildi.

Anlaşmaya gelecek olursa, İyon Denizi'nde olduğu için bizi ilgilendiren bir durum yok. Bu anlaşma esasen, ger��ekleri görme bakımından çok anlamlı bir anlaşmadır. Yunanistan bugüne kadar adaların hatta kayaların ana kara gibi kabul edilmesini istiyordu. Kendi anakarasına uzak adaların tam yetkinliği olamaz.

Ege'de Akdeniz'de bizim savunduğumuzu Yunanistan, İtalya'yla yaptığı anlaşmada kabul etmiş.