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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

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Giriş: 22.01.2021 13:29
Güncelleme:22.01.2021 13:31
Son dakika haberine göre Geçtiğimiz gün Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun bazı üyeleriyle görüştü. Ziyaretinin ikinci gününde Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bir araya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili olarak Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

'İtiifak içinde birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmeliyiz. Ülkemiz ittifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan'da ve Irak'ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz.'

Stoltenberg ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor ile de bir araya geldi.



VON DER LEYEN'DEN AÇIKLAMA
Bakan Çavuşoğlu, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'le de görüşütü. Leyen, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Leyen, atılacak adımlar hakkında görüştüklerini söyledi, ''diyalog şart'' dedi. Ancak saha vurgusu dikkat çekti. AB temsilcisi 'Sahada inandırıcı adımlar bekliyoruz' dedi.

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