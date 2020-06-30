Son dakika haberi... Çoklu baro ne anlama geliyor? Baroların siyasileşmesinin önüne geçilecekken İstanbul, İzmir ve Ankara barosu değişime neden karşı? Bazı baroların siyasi ve ekonomik kaygısı mı var? Avukat Mehmet Sarı, akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz ve Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çoklu baro ne anlama geliyor? Baroların siyasileşmesinin önüne geçilecekken İstanbul, İzmir ve Ankara barosu değişime neden karşı? Bazı baroların siyasi ve ekonomik kaygısı mı var? Avukat Mehmet Sarı, akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz ve Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalardan satır başları;

MESLEĞİN İCRASINDA PROBLEMLER VAR

Avukat Mehmet Sarı: Mesleğin icrasında çok ciddi problemler var. Örneğin şu an itibariyle avukatlar açısından da son dönemlerde mesleğe giren genç hukukçuları dikkate aldığınızda yaklaşık yüzde 50 nispetinde avukatların genç hukukçulardan oluştuğu gerçeği var. Bu bakımdan avukatların bu temel sorunlarının uzun süredir aslında tartışılan bunlara dönük olarak bir çözüm bulunması yönündeki talepler vardı. Bu taleplere dönük olarak da mesleği avukatlıkla ön plana çıkaran Türkiye'deki hukuk algısını uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde bir düzenleme arayışı hep vardı.

BAROLAR NEDEN SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPIYOR?

Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin: Eski alışkanlıklarını tekrar ediyorlar. Bu ülke 28 Şubat süreci yaşadı. Süreçte "Beşli Sivil İnsiyatif" adı verilen bir yapı vardı. Aslında normal şartlarda bir araya gelmesi düşünülemeyecek olan DİSK, TİSK, TESK ve TOBB bir araya gelmişti. Yani işçi ve işveren bile orada seçilmiş hükümeti devirmek için 28 Şubat cuntasının dayatmasıyla bir araya gelmişti. Aradan 20 küsür yıl geçti bugün son derece siyasallaşmış ve bir siyasi partinin arka bahçesi haline gelmiş izlenimi veren baro yönetimleri yine aynı olayı tekrarlamaya çalışıyor.

PERDE ARKASI BAŞKA

Burada mesele barolarda yapılacak olan bir değişiklik falan değil bence bu işin görünür kısmı. Bence perde arkasında bu baro yürüyüşünü biz HDP'nin başlattığı yürüyüşten yine bazı sorumsuz siyasilerin sokağı işaret eden açıklamalarından bağımsız düşünmemeliyiz. İstanbul, Ankara ve İzmir'de mevcut baro üyelerinin çok küçük bir bölümünün sanıyorum yüzde 16'sının oyunu alarak toplam delegenin yüzde 60'ına hükmeden bir baro yapılanması söz konusu bunlar istiyorlar ki bu sistem devam etsin kendileri de istedikleri gibi gerektiğinde sahaya çıksınlar ve seçilmiş hükümetlere bir şekilde tehdit etsinler. Bu eski bir alışkanlık.

İSLAM DİNİNİ HEDEF ALDILAR

Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz: Baro gerilimi Türkiye'de en son hatırlayacak olursak Diyanet İşleri Başkanlığına ve Başkanına bizzat şahsen yazılan bir mektup vardı Ankara barosu tarafından. Çok enteresan bir üslup toplumu resmen germeye yönük ayrıştırmaya yönük. Toplumun büyük oranda inandığı İslam dinini aşağılayan bir üslupla yazılmıştı bunu ihmal etmemek lazım.