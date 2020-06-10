Son dakika: Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li A Haber’e konuştu |Video

Son dakika haberi... Türkiye ve Çin arasında Swap para anlaşması ne durumda? Ekonomik ilişkilerde son durum ne? Koronavirüs salgını nasıl etkiledi? Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Son dakika haberi... Türkiye ve Çin arasında Swap para anlaşması ne durumda? Ekonomik ilişkilerde son durum ne? Koronavirüs salgını nasıl etkiledi? Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE VE ÇİN ARASINDA SWAP PARA ANLAŞMASI NE DURUMDA?

Şu anda hem Çin hem Türkiye bu konuda mutabık kaldık bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki aşamalarda her iki tarafın şirketlerini daha fazla yerel paraları kullanmaları için teşvik edip gerekli adımı atacağız. Teşvik planlarımız var. Bazı Çinli şirketler önümüzdeki aşamalarda çalışmalara başladılar bile. Yerel parayı kullanmayı alışkanlık haline getirebiliriz. Yerel parayı kullanmamızı çok olgunlaşmış bir uygulama olacağını düşünüyoruz.

ÇOK BÜYÜK PROJELER VAR

Rakamların dışında Çin ve Türkiye arasında çok büyük projeler var. Salgın iki ülke arasında gidiş gelişi durdurduğu için onlar da belli ölçüde olumsuz etkilendi ama önümüzdeki aşamalarda bunlar da devreye girecek.

ÇİN PAZARINA GİRDİ



Buradan şunun müjdesini vereyim o zaman. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin süt ürünleri bütün önlemler bittikten sonra, resmen Çin pazarına girdi artık.

-Türkiye'de yaşayan bir Çin Diplomatı olarak, Türkiye'nin bu salgındaki durumunu nasıl değerlendirirsiniz?

Her şeyden önce şunu bilmek lazım. Bir ülkenin salgınla mücadele konusundaki başarısı o ülkede her gün yeni vaka sayılarındaki grafiklere bakılması gerekir. Dik bir şekilde aşağı gidilirse başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bakın, elimde bir grafik var. Şimdi elimdeki siyah kalemle bir çizgi çiziyorum bakın, şunu söylemek istiyorum, eğer, 11 Nisan tarihinde Türkiye'de pik noktasından sonra Türkiye doğru önlemler almamış olsaydı, çizdiğim grafik olurdu. Türkiye'deki gerçek grafik ve benim çizgim arasındaki o aralık, Türk tarafının aldığı başarılı önlemlerle alakalıdır. Bunlar kaçınılan vakalardır, başarıdır. Virüsün Türkiye'deki öldürme oranı yüzde 2.76 seviyesinde, dünyadaki ortalama rakamın çok altında demek bu. Neden Türkiye'de bu oran böyle düşük? Çünkü Türkiye'nin tedavi çalışmaları çok başarılı. Bu vesileyle Türkiye'deki sağlıkçılara da tebrik ve teşekkürlerimizi sunmamız gerekiyor.

Buradan hareketle, ben Bakan Koca'nın sözünü çok hatırlıyorum, azalma var ama gevşemeyeceğiz demişti. Hala da her zaman titiz ve uyanık kalmalıyız özellikle de sosyal mesafede. Biz çok net görebiliyoruz Türk hükümeti bu olayı çok iyi anlıyor ve çok güzel tedbirler alıyor. Devamını da yapacaktır, inanıyoruz.

-İlerideki "Yeni normal"imizde ilişkilerin ibresini nasıl değerlendireceksiniz? Sizce ne olacak?

Öncelikle şunu söylemek lazım, hep 'yeni normal' diyoruz ama yeni normal'in aslında ne olduğunu zamanla anlayacağız aslında. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz, sadece kara günde ancak gerçek dostlar belli olur. Türkiye ve Çin arasındaki işbirliğini örnek almak istiyorum. Salgınla mücadelede, birbirlerine kararlı bir şekilde destek vermiş iki devletiz. Malzeme tedarikinde birbirimizin arkasında durduk. İlk andan itibaren yardım ve tecrübe paylaşımı yaptık. Bütün bu işbirlikleri, aslında Çin Türkiye ilişkilerinin önümüzdeki aşamalarda daha da ileriye gidebilmesi için çok güzel bir zemin oldu.