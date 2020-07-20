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Son dakika: CHP’li vekiller parti kurdu
Son dakika haberi... CHP’den ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz parti kurdu. Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi. CHP’den de bazı isimlerin de partide yer alacağı belirtiliyor.
CHP'den ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz parti kurdu. Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi. CHP'den de bazı isimlerin de partide yer alacağı belirtiliyor.