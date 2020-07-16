CHP yasalaşan baro düzenlemesini AYM'ye götürdü!

Meclis'te uzun süre AK Parti-MHP ile CHP-HDP-İYİ Parti arasında tartışmalara neden olan baroların yapısıyla ilgili kanun, Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

İTARAZ EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte CHP, Anayasa Mahkemesine itiraz sürecini başlatacağını duyurmuştu.

CHP'DEN İPTAL BAŞVURUSU GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Baro Yasası" olarak bilinen avukatlık yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapan yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasanın iptali için AYM'ye başvurdu.