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CHP yasalaşan baro düzenlemesini AYM'ye götürdü!

, çoklu baronun kurulmasının önünü açan ve Meclis'te geçtiğimiz günlerde görüşülerek yasalaşan Avukatlık Kanunu'nun iptali için 'ye başvurdu. CHP , "Biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik." dedi.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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CHP yasalaşan baro düzenlemesini AYM'ye götürdü!

Meclis'te uzun süre AK Parti-MHP ile CHP-HDP-İYİ Parti arasında tartışmalara neden olan baroların yapısıyla ilgili kanun, Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

İTARAZ EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte CHP, Anayasa Mahkemesine itiraz sürecini başlatacağını duyurmuştu.

CHP yasalaşan baro düzenlemesini AYMye götürdü! CHP YASALAN BARO DÜZENLEMESİNİ AYM'YE GÖTÜRDÜ!

CHP'DEN İPTAL BAŞVURUSU GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Baro Yasası" olarak bilinen avukatlık yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapan yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasanın iptali için AYM'ye başvurdu.

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