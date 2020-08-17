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Son dakika: Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan yeni seçim sinyali

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Giriş: 17.08.2020 17:44
Güncelleme:17.08.2020 17:50
Son dakika haberi... Avrupa Birliği'nin (AB) baskılarına dayanamayan Belarus'tan yeniden seçim sinyali... Seçimi kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko'yu protesto eden göstericiler seçimin iptal edilmesini istedi. Bazı AB ülkeleri de Belarus'taki muhalifleri destekledi. Peki AB, Belarus'ta ne yapmak istiyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar canlı yayında aktardı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde "anayasanın değiştirilmesi şartıyla" yeni seçim olabileceğini duyurdu.
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