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Son dakika: Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü

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Giriş: 17.09.2020 17:36
Güncelleme:17.09.2020 17:43
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Koronavirüs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar ele alındı.

Koronavirüs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde İspanya'ya verdiği destekte olduğu gibi, iki ülke arasındaki dayanışma ve iş birliğini devam ettireceklerini belirterek, ticaret ve yatırımların artırılmasından bölgesel ve uluslararası konularda diyaloğun sürdürülmesine kadar bütün hususlarda karışılıklı bir kararlılığın tesis edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

GÖRÜŞMEDE KİMLER YER ALDI?

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

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