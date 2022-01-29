Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun'da! Selzedeler yeni yuvalarına kavuştu

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun’da meydana gelen sel afeti sonrası Giresun’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaklaşık 1.5 yıl sonra Giresun’a geldi. Başkan Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Geçen akşam Ulaştırma Bakanı'm gayet güzel ağzının payını verdi. Adam öyle bir taktik yapıyordu. Ben canlı yayındayken Youtube'dan yayın yapıyor, güya beni susturacak. Ya seviyesi yok ki ineyim. Benim için seviye millettir, milletin seviyesine inilmez, seviyesine çıkılır. Biz cumhurdan icazet aldık, cumhurla da yolumuza devam ediyoruz." diyerek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

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