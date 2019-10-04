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04.10.2019
Son dakika: Bahçeli'den sağlık durumu hakkındaki asılsız iddialara sert yanıt |Video
Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli yazılı açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Bahçeli, 3 kişilik bir komisyonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlemek için görevlendirdi. Bu komisyon Kılıçdaroğlu'nun suç teşkil edebilecek açıklamalarını izleyecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında anlattı. Öte yandan MHP Lider Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının da kaldırılmasını istedi. Bahçeli, sağlık durumu hakkında ortaya atılan iddialara da sert yanıt verdi.
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