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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de flaş açıklamalar: Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiğidir

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Giriş: 16.10.2020 16:26
Güncelleme:16.10.2020 16:27
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'e yaptığı açıklamada "Bu onların taktiğidir. Ateşkesi isteyen Ermenistan oldu ve onlar dövüş meydanında işgal edilmiş toprakları koruyamadıklarını görünce ateşkes için başvurdular. Toplanıp yine saldırmak için zaman kazanmak istediler." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'e yaptığı açıklamada "Bu onların taktiğidir. Ateşkesi isteyen Ermenistan oldu ve onlar dövüş meydanında işgal edilmiş toprakları koruyamadıklarını görünce ateşkes için başvurdular. Toplanıp yine saldırmak için zaman kazanmak istediler." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden A Haberde flaş açıklamalar- ÖZEL RÖPORTAJ SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR- ÖZEL RÖPORTAJ

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