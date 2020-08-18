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Son dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert mesaj: Boyunu aşan işler peşinde koşuyor

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Giriş: 18.08.2020 19:13
Güncelleme:18.08.2020 19:13
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkan Adayı Joe Biden'in sözleri hakkında, "Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli." diyen Çelik, Yunanistan'ın Akdeniz'de gerilimi tırmandıran eylemleri içinse, "Uyarıyoruz, boyunu aşan işler peşinde koşuyorlar." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Joe Biden'in sözleri hakkında, "Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli." dedi.

Çelik, "Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez. Ne tek bir Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu emperyalist siyasetin lejyoneri olmaya asla iyi bakmaz. Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur." ifadelerini kullandı.

KOVİD-19'LA MÜCADELE

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bütün dünyada üretim ve tüketim ağları paramparça olurken, Türkiye bu süreci başarıyla yürüttü ve olağanüstü bir performans sergiledi." şeklinde konuştu.

DOĞU AKDENİZ

Çelik, "İstikrar ve güven isteyen için en önemli ortağız ama hak ve menfaatlerimizi gasbetmek isteyenlere de verecek bir damla Mavi Vatan suyumuz yok. Rumlar ve Yunanlar, Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan bu bölgede fiili bir durum oluşturacağını sanıyorlarsa yüzde yüz yanılıyor." dedi.

İSRAİL-BAE ANLAŞMASI

Çelik, Hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak. Filistin'in içinde olmadığı çözümün sonuç alması mümkün değil." şeklinde konuştu.

Çelik ayrıca, "AK Parti, kıyafeti, ideolojisi ne olursa olsun bütün kadınların kamusal alana çıkışını özgürleştirmiş ve kolaylaştırmış bir siyasi harekettir." dedi.

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