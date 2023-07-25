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Son dakika: Adana Kozan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 09:13
Son dakika haberleri… AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 11 kilometre derinlikte meydana geldi. Adana 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alıyordu. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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