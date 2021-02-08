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Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ten yeni anayasa açıklaması
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 'Yeni Anayasa' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ise "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir." açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 'Yeni Anayasa' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ise "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir." açıklamasında bulundu.