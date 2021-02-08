08 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ten yeni anayasa açıklaması

Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ten yeni anayasa açıklaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2021 13:36
Güncelleme:08.02.2021 14:08
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 'Yeni Anayasa' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ise "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 'Yeni Anayasa' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ise "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve TBMM Başkanı Mustafa Şentopten yeni anayasa açıklaması SON DAKİKA: ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL VE TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TEN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni anayasa açıklaması
Yeni anayasa açıklaması
İYİ Parti'yi karıştıran atama!
İYİ Parti'yi karıştıran atama!
Enis Berberoğlu'nun infazı durduruluyor
Enis Berberoğlu'nun infazı durduruluyor
Muharrem İnce CHP'den istifa mı edecek?
Muharrem İnce CHP'den istifa mı edecek?
Hassas vuruş kabiliyeti Hava Kuvvetleri'ne güç katacak!
Hassas vuruş kabiliyeti Hava Kuvvetleri'ne güç katacak!
İzmirlinin parası nereye gidiyor?
İzmirlinin parası nereye gidiyor?
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
CHP yandaşı Halk TV'de ABD'ye skandal çağrı!
CHP yandaşı Halk TV'de ABD'ye skandal çağrı!
Enis Berberoğlu hakkında mütalaa
Enis Berberoğlu hakkında mütalaa
Eren-8 Amanoslar Operasyonu'ndan görüntüler paylaşıldı
Eren-8 Amanoslar Operasyonu'ndan görüntüler paylaşıldı
Mehmetçik için hazırlanan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı tüm testleri geçti
Mehmetçik için hazırlanan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı tüm testleri geçti
İşte ABD ve Avrupa'nın polisi
İşte ABD ve Avrupa'nın polisi
Daha Fazla Video Göster